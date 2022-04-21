Украинская телеведущая Леся Никитюк после начала войны переквалифицировалась в волонтеры. Она рассказала одну из историй, с которой столкнулась в своем убежище.

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Леся Никитюк о девочке из Краматорска

Блогерка рассказала о 8-летней девочке Лейле и ее сестре – однолетней Ане. Удивительно, но их родители чудом выехали из Краматорска еще до обстрела.

Их родители решили выезжать из Краматорска поездом… Но в последний момент передумали… Сели в авто, взяли детей, собаку и отправились в путь! В тот день на вокзал в Краматорске был нанесен авиаудар российскими оккупантами. Вскоре семья приехала к нам в убежище,

– поделилась Леся Никитюк.

"За время, пока искали квартиру, мы сдружились. Лейла рисовала мне по 20 рисунков в день, а маленькую Аню я таскала на руках каждый день… такой ангел. Сегодня Лейла складывала вещи, выбрала себе игрушечного удава из гуманитарки и пригласила меня на чай в ее новую квартиру… а я ей не отказала", – добавила звезда.



Леся Никитюк с Лейлой / Фото из инстаграма Леси Никитюк



Леся Никитюк с Лейлой и Аней / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Что известно о ракетном обстреле Краматорска