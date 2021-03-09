Леся Нікітюк розбурхала мережу спокусливим образом посеред квітів: фото

Успішна телеведуча та блогерка Леся Нікітюк у сонячний весняний день опублікувала фотографію, де постала посеред квітів в сорочці, яку одягнула на оголене тіло.

Українські знаменитості активно вітали жінок зі святом 8 Березня. Леся Нікітюк також долучилася до привітань і оприлюднила світлину, де продемонструвала свою сексуальність і жіночність.

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Спокусливе фото Лесі Нікітюк

Напередодні 8 Березня мама Лесі Нікітюк святкувала день народження. Блогерка вирішила сфотографуватися посеред красивих букетів у звабливому образі.

Леся одягнула білу сорочку на оголене тіло. Вона засвітила пишні груди, на яких не було бюстгальтера. Також похизувалася довгими стрункими ногами. Серед аксесуарів відвертий образ знаменитості доповнював ланцюжок на шиї.

Волосся ведуча вклала рівно, а на обличчі зробила макіяж у природних відтінках з акцентом на губах, які нафарбувала матовою помадою нюдового кольору.

Сексуальні образи Лесі Нікітюк: