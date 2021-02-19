Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк підкорила шанувальників новою світлиною. Дівчина постала перед камерою у красивому вбранні та похизувалася довгими ногами.

Леся Нікітюк активно ділиться з підписниками цікавим і спокусливим контентом. На особистій сторінці в інстаграмі блогерка вчергове оприлюднила звабливий кадр.

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Зірка постала перед камерою в костюмі чорного кольору. Вбрання складалося з мініспідниці та короткого піджака. Леся еротично сиділа на підлозі, демонструючи довгі стрункі ноги. Знаменитість зображена на фотографії босоніж, що додає аутфіту ще більше сексуальності.

Розкішне волосся красуня-білявка вклала рівно. На обличчі вона зробила ніжний макіяж з чорними стрілками на повіках і нюдовою помадою на губах. Довершила look маленькими сережками-кільцями та лаконічною підвіскою.

Поруч із Нікітюк позував її домашній улюбленець Рафік. Вона мило усміхалася, дивлячись на песика.



Спокусливий образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк