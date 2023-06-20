Леся Нікітюк провела вечір з Дашею Квітковою і відомим продюсером: "Дякую за цю розгрузку"

Леся Нікітюк провела вечір у компанії блогерки Даші Квіткової. Продюсер Євген Таллер запросив їх на вейксерфінг. Дівчата вперше стали на дошку й наробили контенту.

У Лесі Нікітюк завершилися зйомки шоу "Хто зверху?", де Сергія Притулу замінив блогер Богдан Шелудяк, тож вона дозволила собі "розгрузитися". Друг Євген Таллер покликав її, Дашу Квіткову та ведучу Настю Єлісєєву на вейксерфінг під Київ.

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Леся Нікітюк і Даша Квіткова спробували вейксерфінг

Спочатку Леся Нікітюк пожартувала, що буде "ходити по воді", а потім показалася в гідрокостюмі на дошці для вейксерфінгу. Ведуча прокоментувала, що такий спорт рятує її від стресу.

На хвилі болю і печалі завжди знаходиш хвилю позитиву і приємних емоцій. Заряджаєшся і наповнюєшся енергією, вірою в найкраще. Дякую за цю розгрузку,

– прокоментувала Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк на вейксерфінгу з Дашею Квітковою / Фото з інстаграм-сторіс

Леся Нікітюк на вейксерфінгу з Дашею Квітковою / Фото з інстаграм-сторіс

Тоді як блогерка-мільйонниця Даша Квіткова стала на дошку саме в той день, коли офіційно розлучилася з Нікітою Добриніним. Тож відео вона підписала: "Ось схоже зараз в моєму житті: я на серфі, ловлю хвилю і піддаюсь". У коментарях захопилися й зізналися, що Квіткова надихає.

Даша Квіткова на вейксерфінгу з Лесею Нікітюк / Фото з інстаграм-сторіс

Даша Квіткова на вейксерфінгу з Лесею Нікітюк / Фото з інстаграм-сторіс