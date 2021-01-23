Відома українська телеведуча Леся Нікітюк в нещодавньому інтерв'ю пригадала участь в "Танцях з зірками 2018". Вона зізналась, що їй не сподобалося брати участь в проєкті.

Популярна українська телеведуча та зірка Леся Нікітюк рідко ділиться особистим. Але нещодавно вона дала інтерв'ю журналісту Дмитру Гордону в його програмі. Відео вийшло на офіційній сторінці в ютубі.

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Леся Нікітюк про "Танці з зірками"

Серед багатьох тем, про яку розмовляли Дмитро Гордон та Леся Нікітюк, була її участь у популярному проєкті "Танці з зірками 2018". Тоді вона з партнером Максом Єжовим посіла друге місце. Але воно далося зірці непросто.

На питання журналіста про те, чи сподобалась Лесі участь в "Танцях", вона спершу почала роздумувати, але згодом таки сказала: "Ні". Телеведуча пояснила, що це зовсім не тому, що вона мала великі фізичні навантаження, адже до цього займалась спортом та стрибала з гирями вагою 32 кілограми. Леся Нікітюк зізналась, що на шоу було важко по-іншому.

Це не моя зона комфорту. Було максимально психічно тяжко, коли пішла ця хвиля критики,

– розповіла телеведуча.

Леся Нікітюк додала, що весь хейт та критика в її бік пішла на користь зірці, адже навчила, як реагувати на таке, як приймати й протистояти образливим словам. Телеведуча визнала, що вона є дуже чутливою та вразливою до критики.

Нагадаємо, що під час проєкту в Лесі Нікітюк та судді "Танців з зірками" Влада Ями розгорівся конфлікт. Суддя одного разу назвав дівчину "драбиною" та часто різко висловлювався про неї. А Леся не погоджувалась зі словами Влада Ями та часто ображалась на нього.

Дивіться інтерв'ю Лесі Нікітюк з Дмитром Гордоном: