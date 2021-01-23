Известная украинская телеведущая Леся Никитюк в недавнем интервью вспомнила участие в "Танцах со звездами 2018". Она призналась, что ей не понравилось участвовать в проекте.

Популярная украинская телеведущая и звезда Леся Никитюк редко делится личным. Но недавно она дала интервью журналисту Дмитрию Гордону в его программе. Видео вышло на официальной странице в ютубе.

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Леся Никитюк о "Танцах со звездами"

Среди многих тем, о которых говорили Дмитрий Гордон и Леся Никитюк, было ее участие в популярном проекте "Танцы со звездами 2018". Тогда она с партнером Максом Ежовым заняла второе место. Но оно далось звезде непросто.

На вопрос журналиста о том, понравилось ли Лесе участие в "Танцах", она сначала начала размышлять, но впоследствии таки сказала: "Нет". Телеведущая объяснила, что это вовсе не потому, что были большие физические нагрузки, ведь до этого она занималась спортом и прыгала с гирями весом 32 килограмма. Леся Никитюк призналась, что на шоу было трудно по-другому.

Это не моя зона комфорта. Было очень психически тяжело, когда пошла эта волна критики,

– рассказала телеведущая.

Леся Никитюк добавила, что весь хейт и критика в ее сторону пошла на пользу звезде, ведь научила, как реагировать на такое, как принимать и противостоять оскорбительным словам. Телеведущая призналась, что она очень чувствительна и уязвима к критике.

Напомним, что во время проекта у Леси Никитюк и судьи "Танцев со звездами" Влада Ямы разгорелся конфликт. Судья однажды назвал девушку "лестницой" и часто резко высказывался о ней. А Леся не соглашалась со словами Влада Ямы и часто обижалась на него.

Смотрите интервью Леси Никитюк с Дмитрием Гордоном: