Відома українська артистка Леся Нікітюк відпочиває в елітному готелі в Туреччині. Вона розбурхала уяву прихильників новими фото з відпустки.
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Гарячі фото Лесі Нікітюк
Знаменитість постала перед об'єктивом на гамаку на тлі моря. Вона лежала на подушці та пледі, а поруч з нею відпочивало миловидне кошеня.
Леся Нікітюк обрала для відпочинку блискучий купальник бордово-фіолетового кольору, що вдало підкреслював розкішні форми знаменитості. Спокусливий образ зірка доповнила тонким золотим браслетом на руці, ланцюжками на шиї й сонцезахисними окулярами.
Телеведуча розпустила довге волосся й одягнула стильний солом'яний капелюх. На обличчі Леся Нікітюк не робила макіяжу, тому змогла похизуватися й природною вродою.
Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк
Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк
Зауважимо, на цьому ж гамаку Леся Нікітюк релаксувала у вересні. Тоді зірка також завела мережу спокусливими світлинами.
Шанувальників захопили сексапільні кадри Лесі Нікітюк. Свої враження вони пишуть в коментарях:
- "Фото – супер";
- "Ого, яка сексі";
- "Фігурка – вогонь";
- "Красуня";
- "Яка гарна".