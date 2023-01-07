Леся Нікітюк зустріла Різдво у Косові на Івано-Франківщині: колоритні фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк поїхала зустрічати Різдво за юліанським календарем, напевне, у найбільший колоритний регіон країни – на Івано-Франківщину. Зірка одягнула святкову хустину та головний убір "чільце".

Українська зірка, як багато інших артистів, вдруге святкує цьогоріч Різдво, адже не всі парафії перейшли на григоріанський календар, тобто 25 грудня. Втім, шукати різдвяний настрій Леся поїхала шукати не в Київ чи рідний Хмельницький, а на Івано-Франківщину.

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Леся Нікітюк в Косові

Ведуча не поділилась деталями, з ким приїхала на Гуцульщину, але вже показала кілька красивих фото. На них зірка позує у дублянці з квітчастою хусткою, а також з чільцем – головним убором, виготовленим з помпонів, бісеру, намистин, стрічок та колоритної крайки. Вона нагадує форму корони та виготовляється повністю вручну, а також є чудовим доповненням до традиційного українського вишитого одягу.

Компанію для фото Лесі склали жінки в українських вбраннях.

Леся Нікітюк у Косові / Фото з інстаграму ведучої

Щодо 25 грудня, то зірка святкувала у рідному Хмельницькому біля каміна з ялинкою.