Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк вкотре продемонструвала бездоганний смак в одязі. Вона показала стильний образ для зимової прогулянки.

Поки в Україні триває справжня зима, випав сніг, знаменитості активно діляться світлинами на тлі неймовірно красивих краєвидів. Навіть посеред міста можна знайти яскраві локації та сповна насолодитися білосніжним снігом. Зокрема, Леся Нікітюк зробила декілька кадрів, на яких також продемонструвала стильний look для прогулянки. Світлинами зірка поділилася у своєму інстаграмі.

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Зимовий образ Лесі Нікітюк

Знаменитість сфотографувалася на вулицях Києва. Вона постала перед камерою у стильному зимовому образі. Для прогулянки та робочого дня народна улюблениця обрала спортивний look.

Леся позувала у теплих джогерах бежевого кольору і светрі oversize. Поверх одягнула коротку шубку коричневого кольору, яку не застібала. Також Нікітюк доповнила образ світлою панамкою, що актуальна в цьому сезоні. Таке вбрання блогерка поєднала з коричневим взуттям.

Біляве волосся Леся вклала рівно і розпустила. На обличчі вона зробила легкий макіяж у нюдових відтінках, яким підкреслила натуральну красу. Шию ведучої прикрашав красивий ланцюжок.



Стильний зимовий look Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Стильний зимовий look Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Стильний зимовий look Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Також у дописі блогерка розповіла, що відкрила доставку їжі Le Маршрутка. Леся додала, що її доставка буде трішки дорожчою, ніж звичайна, проте якість – бездоганна.