Успішна українська телеведуча Леся Нікітюк продовжує насолоджуватися відпочинком на Мальдівах. Днями вона поділилась новими фото та порівняла себе з Кім Кардашян.

Джерело: інстаграм Лесі Нікітюк

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк вслід за іншими зірками відправилась на відпочинок після продуктивних робочих днів. Вона часто ділиться пікантними фото з пляжу.

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Леся Нікітюк порівняла себе з Кім Кардашян

Телеведуча опублікувала нову серію фото. Вона позувала перед камерою на пляжі у світлому купальнику з анімалістичним принтом на тонких бретелях. У довге розпущене та мокре волосся Леся Нікітюк вклала велику білу квітку.

Спокусливий образ зірка доповнила розкішним макіяжем. Вона нафарбувала очі рожевими блискучими тінями, а губи підкреслила нюдовим блиском.

Перше фото Леся Нікітюк обробила у фотошопі, збільшивши стегна і зменшивши талію. Вона жартівливо порівняла себе з Кім Кардашян, яка відома своїми пишними формами.

Кажуть, у далекому 1987 році, батько Кім Кардашян служив у секретній військовій частині десь під Хмельницьким… Як думаєте, телефонувати в "Жди Меня"?

– з гумором написала Леся Нікітюк.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Однак телеведуча показала і справжнє фото без фотошопу. Прихильники зірки наголошують, що й так фігура Лесі – розкішна.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк