Леся Никитюк шутливо сравнила себя с Ким Кардашян: пикантное фото в купальнике
Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает наслаждаться отдыхом на Мальдивах. На днях она поделилась новыми фото и сравнила себя с Ким Кардашян.
Источник: инстаграм Леси Никитюк
Известная украинская телеведущая Леся Никитюк вслед за другими звездами отправилась на отдых после продуктивных рабочих дней. Она часто делится пикантными фото с пляжа.
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Леся Никитюк сравнила себя с Ким Кардашян
Телеведущая опубликовала новую серию фото. Она позировала перед камерой на пляже в светлом купальнике с анималистическим принтом на тонких бретелях. В длинные распущенные и мокрые волосы Леся Никитюк вставила большой белый цветок.
Соблазнительный образ звезда дополнила роскошным макияжем. Она накрасила глаза розовыми блестящими тенями, а губы подчеркнула нюдовым блеском.
Первое фото Леся Никитюк обработала в фотошопе, увеличив бедра и уменьшив талию. Она шутливо сравнила себя с Ким Кардашян, которая известна своими пышными формами.
Говорят, в далеком 1987 году, отец Ким Кардашян служил в секретной военной части где-то под Хмельницким... Как думаете, звонить в "Жди Меня"?
– с юмором написала Леся Никитюк.
Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк
Однако телеведущая показала и настоящее фото без фотошопа. Поклонники звезды отмечают, что и так фигура Леси – роскошная.
Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк
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