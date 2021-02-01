Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк продолжает наслаждаться отдыхом на Мальдивах. На днях она поделилась новыми фото и сравнила себя с Ким Кардашян.

Источник: инстаграм Леси Никитюк

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк вслед за другими звездами отправилась на отдых после продуктивных рабочих дней. Она часто делится пикантными фото с пляжа.

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Леся Никитюк сравнила себя с Ким Кардашян

Телеведущая опубликовала новую серию фото. Она позировала перед камерой на пляже в светлом купальнике с анималистическим принтом на тонких бретелях. В длинные распущенные и мокрые волосы Леся Никитюк вставила большой белый цветок.

Соблазнительный образ звезда дополнила роскошным макияжем. Она накрасила глаза розовыми блестящими тенями, а губы подчеркнула нюдовым блеском.

Первое фото Леся Никитюк обработала в фотошопе, увеличив бедра и уменьшив талию. Она шутливо сравнила себя с Ким Кардашян, которая известна своими пышными формами.

Говорят, в далеком 1987 году, отец Ким Кардашян служил в секретной военной части где-то под Хмельницким... Как думаете, звонить в "Жди Меня"?

– с юмором написала Леся Никитюк.

Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Однако телеведущая показала и настоящее фото без фотошопа. Поклонники звезды отмечают, что и так фигура Леси – роскошная.

Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк