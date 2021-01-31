Відома українська телеведуча Леся Нікітюк вже тиждень відпочиває на Мальдівах. На елітному курорті вона хизується фантастичною фігурою у відвертих вбраннях.

Джерело: інстаграм Лесі Нікітюк

Для одного з фото на тлі Індійського океану вона одягла прозорий халат. У ньому зірка сфотографувалась на заході сонця.

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Леся Нікітюк у прозорому халаті на Мальдівах

На райському курорті ведуча зупинилась у віллі на воді поблизу безлічі неймовірних локацій. Одна з них – басейн з видом на океан. У ньому Леся Нікітюк релаксувала на заході сонця. Вона відпочивала у звабливому бікіні, однак для ефектного кадру в профіль накинула прозорий халат з квітковим принтом.

На фото, зробленому в русі, знаменитість показала ідеальну фігуру. Вона грайливо покрутила халатом, засвітивши довгі стрункі ніжки та жіночні вигини тіла. Волосся Леся Нікітюк зібрала в низький пучок та обернулась спиною до камери. Вбрання ведучої фантастично поєднувалося з мальовничим небом.

"Що там в Києві? Сніг?" – поцікавилась зірка в 3,6-мільйонної аудиторії.



Леся Нікітюк в прозорому халаті / Фото Instagram / @lesia_nikituk