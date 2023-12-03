Леся Нікітюк здивувала, який мала вигляд 10 років тому: архівне фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк поділилася зі своїми прихильниками фото, які були зроблені на початку її кар'єри на телебаченні.

Саме з шоу "Розсміши коміка" почалась кар'єра Нікітюк на українському телебаченні. Тоді разом із подругою Ольгою Голуб, їй вдалося виграти 10 тисяч гривень.

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Леся Нікітюк пригадала, як почалася її кар'єра на ТБ

У своєму інстаграмі ведуча опублікувала світлини з гумористичного проєкту "Розсміши коміка", у якому вона брала участь. Також вона прикріпила ролик з того випуску програми. Нікітюк зізналась, що тоді разом із напарницею, навіть не сподівалися отримати виграш. За словами зірки, вони просто хотіли проявити свій талант.

Не можу в це повірити, але тоді ми просто хотіли показувати свої мініатюри та щоб наш талант хтось помітив. Навіть не розраховували на грошовий виграш. Якби мені хтось тоді сказав, що ми виграємо, що саме після цього шоу мене почнуть запрошувати на різні проєкти, а виграш нам вручатиме майбутній президент України. Я б знепритомніла ще перед виходом на сцену. Присягаюся,

– сказала вона.

Леся написала, що тепер буде брати участь в "Розсміши коміка" як журі. Вона сподівається, що знайдуться люди, які теж почнуть свою кар'єру з цього шоу. Також у коментарях зірка висловила вдячність нашим військовим за те, що може працювати у цей час.

Мені ще раз хочеться подякувати нашим захисникам і всім хто боронить нашу країну. Дякую за те, що можемо працювати в цей час. Можемо працювати, а значить можемо ще більше допомагати,

– зазначила Леся.

Що цьому передувало