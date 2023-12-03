Именно с шоу "Рассмеши комика" началась карьера Никитюк на украинском телевидении. Тогда вместе с подругой Ольгой Голуб, ей удалось выиграть 10 тысяч гривен.
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Леся Никитюк вспомнила, как началась ее карьера на ТВ
В своем инстаграмме ведущая опубликовала фотографии из юмористического проекта "Рассмеши комика", в котором она участвовала. Также она прикрепила ролик из выпуска программы. Никитюк призналась, что тогда вместе с напарницей даже не надеялись получить выигрыш. По словам звезды, они просто желали проявить свой талант.
Не могу в это поверить, но тогда мы просто хотели показывать свои миниатюры и чтобы наш талант кто-нибудь заметил. Даже не рассчитывали на денежный выигрыш. Если бы мне тогда кто-то сказал, что мы выиграем, что именно после этого шоу меня начнут приглашать на разные проекты, а выигрыш нам будет вручать будущий президент Украины. Я бы потеряла сознание еще перед выходом на сцену. Клянусь,
– сказала она.
Леся написала, что теперь будет участвовать в "Рассмеши комика" как жюри. Она надеется, что найдутся люди, которые тоже начнут свою карьеру с этого шоу. Также в комментариях звезда выразила благодарность нашим военным за то, что может работать в это время.
Мне еще раз хочется поблагодарить наших защитников и всех, кто защищает нашу страну. Спасибо за то, что можем работать в это время. Можем работать, а значит можем еще больше помогать,
– отметила Леся.
Что этому предшествовало
- На днях стартовали съемки нового сезона популярного юмористического шоу "Рассмеши комика". В состав жюри впервые вошла Леся Никитюк. Она заняла судейское кресло, которое раньше занимал Евгений Кошевой. С ней в жюри будет актер "Квартала 95" Юрий Ткач. Ведущим программы стал популярный блогер и юморист Валик Михиенко. Он сменил Владимира Дантеса.
- Также известно, что правила шоу остались неизменными: участники будут показывать свои таланты в пяти этапах по 60 секунд каждый. Если претендент, который борется за приз в 50 тысяч гривен, заставит улыбнуться жюри в любую из пяти минут, он может прекратить соревнование и получить свой выигрыш.