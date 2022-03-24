Леся Нікітюк показала, як окупанти брутально знищили її транспорт з "Le Маршрутка"

Леся Нікітюк довгий час була ведучою власного шоу "Le Маршрутка", де на своєму транспорті подорожувала Україною. Зараз автобус повністю стоїть розстріляний.

Звичайна жовта маршрутка була родзинкою її програми, адже всередині транспорт був переобладнаний у затишний домашній простір із баром та лаунж-зоною. У ній було чимало всяких сувенірів із-за кордону, де Леся подорожувала в програмі "Орел і решка".

До слова Леся Нікітюк показала шокуюче відеопорівняння Маріуполя зараз і колись: "Ми не пробачимо"

Проте зараз маршрутка повністю знищена.

"Які ж ми буди щасливі, коли знімали українське тревел-шоу "Le Маршрутка"! Сьогодні наша маршрутка така… Але скоро ми купим нову, ще кращу і поїдем знімати 3-й сезон… У відбудований Маріуполь, Харків, Київ, Чернігів, Суми і так далі. А почнемо зйомку з Чорнобаївки", – написала Нікітюк.

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Колеги ведучої поспівчували Лесі за знищений транспорт, але побажали їй не засмучуватись, бо ми стали ще на один день ближчими до перемоги: