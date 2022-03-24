Леся Нікітюк показала, як окупанти брутально знищили її транспорт з "Le Маршрутка"
Джерело:інстаграм Лесі Нікітюк
Леся Нікітюк довгий час була ведучою власного шоу "Le Маршрутка", де на своєму транспорті подорожувала Україною. Зараз автобус повністю стоїть розстріляний.
Звичайна жовта маршрутка була родзинкою її програми, адже всередині транспорт був переобладнаний у затишний домашній простір із баром та лаунж-зоною. У ній було чимало всяких сувенірів із-за кордону, де Леся подорожувала в програмі "Орел і решка".
До слова Леся Нікітюк показала шокуюче відеопорівняння Маріуполя зараз і колись: "Ми не пробачимо"
Проте зараз маршрутка повністю знищена.
"Які ж ми буди щасливі, коли знімали українське тревел-шоу "Le Маршрутка"! Сьогодні наша маршрутка така… Але скоро ми купим нову, ще кращу і поїдем знімати 3-й сезон… У відбудований Маріуполь, Харків, Київ, Чернігів, Суми і так далі. А почнемо зйомку з Чорнобаївки", – написала Нікітюк.
Для перегляду всіх фото гортайте праворуч:
Колеги ведучої поспівчували Лесі за знищений транспорт, але побажали їй не засмучуватись, бо ми стали ще на один день ближчими до перемоги:
- Володимир Остапчук: "Бл*, обов'язково буде нова";
- Григорій Решетник: "Сволота. Нехай стане для них катафалком";
- "Моя улюблена маршрутка… Моя малеча все передивилась і сказала, що поїде всюди, де була Леська. Все буде, дай Бог миру пошвидше";
- "Стільки спогадів";
- "Нова буде ще кращою";
- "Найкраща передача про нашу красиву, квітучу, незламну, вільну Україну";
- "Навіщо купувати нову, треба відремонтувати цю, тепер це маршрутка-легенда, яка пережила війну";
- "Дуже будемо чекати в новому Маріуполі";
- "Уже чекаю випуск із нашого Криму".