Якщо літо Лесі Нікітюк було насичене закордонними відпустками, то вересень – роботою. Вона плідно працює над новим реаліті-шоу про стосунки. Поки зірка не розсекречує деталі проєкту, однак з радістю демонструє образи зі зйомок.

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Образ Лесі Нікітюк у ботфортах і подовженому жакеті

Для "нічної зміни" ведуча обрала одне з найстильніших поєднань цього сезону. На обтислий чорний костюм Леся Нікітюк одягла подовжений жакет світло-сірого кольору. Вбрання оверсайз вона довершила широким чорним поясом з золотистою пряжкою.

Трендовий жакет вона доповнила шкіряними ботфортами на підборах. Взуття було нестандартного кольору – глибокого винного. Так, знаменитість ефектно підкреслили довгі ноги.

Світле волосся Леся Нікітюк вклала рівно, а чубчик – на два боки. У макіяжі вона зробила акцент на пухких губах, які виділила ніжно-рожевою помадою. З аксесуарів на ведучій лише довгі сережки, які не один сезон залишаються в тренді.

Леся Нікітюк у ботфортах і подовженому жакеті / Фото з інстаграму ведучої

Леся Нікітюк у ботфортах і подовженому жакеті / Фото з інстаграму ведучої

Леся Нікітюк у ботфортах і подовженому жакеті / Фото з інстаграму ведучої

Зауважимо, ботфорти у гардеробі Лесі Нікітюк не одні. Днями вона показала подібний образ у ботфортах зі зміїним принтом.

Новий look Лесі Нікітюк оцінив навіть модельєр Андре Тан. "Боже, яка модна", – написав іменитий дизайнер. Тоді як інші фоловери ведучої теж не скупились на компліменти: