Успішна телеведуча та блогерка Леся Нікітюк повернулася з сонячного Єгипту. Тепер вона показує стильні домашні образи. Зокрема, вона позувала на кухні в топі та штанах.

Леся Нікітюк знає, як виглядати бездоганно не лише на публіці, а й вдома. Навіть тоді, коли залишається вдома турбується про свій зовнішній вигляд та обирає стильні образи.

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Українська знаменитість часто радує прихильників новими світлинами. Чергове фото вона зробила після повернення з Єгипту, де насолоджувалася відпочинком на березі моря та відвідувала екскурсії.

Стильний домашній look Лесі Нікітюк

Блогерка постала перед камерою босоніж у топі молочного кольору з високою горловиною та застібкою посередині. Такий верх поєднала з чорними джинсами з замками з обох боків. Увагу привертає золотиста засмага та молочний педикюр.

Довге волосся красуня зібрала у високий хвіст, залишивши спереду лише чубчик. На обличчі вона зробила легкий повсякденний макіяж з блиском на губах.



Домашній образ Лесі Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

У коментарях підписники знаменитості залишають їй багато компліментів.