Успешная телеведущая и блогерша Леся Никитюк вернулась из солнечного Египта. Теперь она показывает стильные домашние образы. В частности, она позировала на кухне в топе и брюках.

Леся Никитюк знает, как выглядеть безупречно не только на публике, но и дома. Даже тогда, когда остается дома беспокоится о своем внешнем виде и выбирает стильные образы.

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Украинская знаменитость часто радует поклонников новыми фотографиями. Очередное фото она сделала после возвращения из Египта, где наслаждалась отдыхом на берегу моря и посещала экскурсии.

Стильный домашний look Леси Никитюк

Блогерша предстала перед камерой босиком в топе молочного цвета с высокой горловиной и застежкой посередине. Такой верх соединила с черными джинсами с замками с обеих сторон. Внимание привлекает золотистый загар и молочный педикюр.

Длинные волосы красавица собрала в высокий хвост, оставив спереди только челку. На лице она сделала легкий повседневный макияж с блеском на губах.



Домашний образ Леси Никитюк / Фото с инстаграма Леси Никитюк

В комментариях подписчики знаменитости оставляют ей много комплиментов.