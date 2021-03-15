Успішна українська телеведуча Леся Нікітюк розбурхала уяву шанувальників новим еротичним фото. Вона постала у відвертому вбранні та засвітила розкішну фігуру.

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк оприлюднила на своїй сторінці нове фото та розбурхала уяву прихильників. Зірка не соромиться ділитися відвертими фото в інстаграмі.

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Образ Лесі Нікітюк

Телеведуча ефектно лягла на диван й проникливо дивилась в об'єктив. Вона зробила селфі на смартфон, позуючи вдома. Леся Нікітюк постала в чорних шкіряних штанах та спортивному топі, який вдало підкреслив пружні груди. Також зірка засвітила розкішну фігуру, адже показала тендітну талію.

На волоссі Лесі Нікітюк був рушник, тому ймовірно, що зірка тільки нещодавно вийшла з душу. Її спокусливий образ доповнили масивні золоті сережки-кільця. На обличчі телеведуча зробила гарний макіяж. Вона нафарбувала очі тінями та підкреслила їх стрілками. На губах Лесі красувався прозорий блиск.

Трішки зухвалості, бо щось останнім часом я дуже світла і гарна дівчинка в інстаграмі, – написала Нікітюк під світлиною.



Леся Нікітюк / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

Пікантний кадр зірки підкорив шанувальників. Про це вони написали в коментарях під фото: