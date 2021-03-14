Світська левиця Кайлі Дженнер влаштувала нову відверту зйомку для власного бренду Kylie Skin. Перед камерою зірка з'явилась у білизні ніжно-рожевого кольору, засвітивши апетитні стегна та великі груди.

Представниця телесімейства Кардашян досить часто рекламує нову продукцію свого виробництва на собі, адже знає, що її тіло – найкращий промоутер. Цього разу Кайлі Дженнер спробувала привернути увагу до брендової олії для засмаги, однак товар затінили її сексуальні форми.

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Фото Кайлі Дженнер в білизні

У ванільній фотостудії з латексними шторами блогерка постала в оригінальній білизні ніжно-рожевого кольору. На ній був бюстгальтер та трусики з зав'язками з сітчастої тканини. Сміливий верх апетитно акцентував на пишних грудях, оголивши зону декольте, а трусики дозволили засвітити в кадрі підтягнутий живіт.

Білизну знаменитість доповнила пудровими босоніжками на шпильках, розпустила волосся та не стала наносити зухвалий макіяж, ледь підкресливши риси обличчя косметикою. Кайлі Дженнер позувала на підлозі лежачи, звабливо склавши стрункі ніжки та відкинувши голову назад. Вона підібрала позу, яка дозволила з найкращого ракурсу похизуватися сексуальним формами. Допис підірвав мережу, набравши понад 5 мільйонів лайків.



Кайлі Дженнер в білизні / Фото Instagram / @kyliejenner



Кайлі Дженнер в білизні / Фото Instagram / @kyliejenner