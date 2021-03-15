Успешная украинская телеведущая Леся Никитюк взбудоражила воображение поклонников новым эротическим фото. Она предстала в откровенном наряде и засветила роскошную фигуру.

Известная украинская телеведущая Леся Никитюк обнародовала на своей странице новое фото и взбудоражила воображение поклонников. Звезда не стесняется делиться откровенными фото в Инстаграме.

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Образ Леси Никитюк

Телеведущая эффектно легла на диван и проникновенно смотрела в объектив. Она сделала селфи на смартфон, позируя дома. Леся Никитюк предстала в черных кожаных брюках и спортивном топе, который удачно подчеркнул упругую грудь. Также звезда засветила роскошную фигуру, ведь показала хрупкую талию.

На волосах Леси Никитюк было полотенце, поэтому вероятно, что звезда только недавно вышла из душа. Ее соблазнительный образ дополнили массивные золотые серьги-кольца. На лице телеведущая сделала красивый макияж. Она накрасила глаза тенями и подчеркнула их стрелками. На губах Леси красовался прозрачный блеск.

Немного дерзости, потому что что-то в последнее время я очень светлая и красивая девочка в Инстаграме, – написала Никитюк под фотографией.



Леся Никитюк / Фото из инстаграма Леси Никитюк

Пикантный кадр звезды покорил поклонников. Об этом они написали в комментариях под фото: