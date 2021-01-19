Успішна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк після свят відправилася на відпочинок. Дівчина поїхала у заміський спа-готель, що розташований у Хмельницькій області.

Чимало знаменитостей на період новорічно-різдвяних свят відправилися у теплі країни. Зокрема, популярними серед туристів є Мальдіви, ОАЕ та Єгипет. Саме туди полетіло багато українських зірок. А от Леся Нікітюк, яка обожнює подорожі, свята проводить вдома. На особистій сторінці в інстаграмі народна улюблениця опублікувала декілька кадрів з відпочинкового комплексу, що розташований на її рідній Хмельниччині.

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Відпочинок Лесі Нікітюк

На свята Леся поїхала у Хмельницький, до батьків. Там знаменитість відзначила Святвечір, Різдво та провела час у колі сім'ї. А тепер вона вирішила відпочити недалеко від дому. Зірка поїхала у спа-готель, який розташований у Хмельницькій області. Вона гуляє, насолоджується свіжим зимовим повітрям та налаштовується на насичений робочий рік.

У своєму інстаграмі Нікітюк поширила селфі, де зображена у бежевій шубці і теплій панамці посеред засніженого парку. Також вона звабливо позувала у білому банному халаті на балконі.

На одній зі світлин видно домашнього улюбленця Нікітюк – песика Рафіка, якого вона не змогла залишити вдома.

"Розвантаження після свят", – коротко написала блогерка в публікації.



Відпочинок Лесі Нікітюк в спа-готелі / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Відпочинок Лесі Нікітюк в спа-готелі / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Відпочинок Лесі Нікітюк в спа-готелі / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк



Відпочинок Лесі Нікітюк в спа-готелі / Фото з інстаграму Лесі Нікітюк

За акаунтом Нікітюк стежать понад три з половиною мільйонів користувачів мережі. Вони активно коментують публікацію і, як завжди, залишають багато приємних слів на її адресу.