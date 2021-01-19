Успешная украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк после праздников отправилась на отдых. Девушка поехала в загородный спа-отель расположенный в Хмельницкой области.

Немало знаменитостей на период новогодних и рождественских праздников отправились в теплые страны. В частности, в популярные среди туристов Мальдивы, ОАЭ и Египет. Именно туда полетело много украинских звезд. А вот Леся Никитюк, которая обожает путешествия, праздники проводит дома. На личной странице в инстаграме народная любимица опубликовала несколько кадров из развлекательного комплекса, расположенного на ее родной Хмельнитчине.

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Отдых Леси Никитюк

На праздники Леся поехала в Хмельницкий, к родителям. Там знаменитость отметила Сочельник, Рождество и провела время в кругу семьи. А теперь она решила отдохнуть недалеко от дома. Звезда уехала в спа-отель, который расположен в Хмельницкой области. Она гуляет, наслаждается свежим зимним воздухом и настраивается на насыщенный рабочий год.

В своем инстаграме Никитюк распространила селфи, где изображена в бежевой шубке и теплой панамке среди заснеженного парка. Также она обольстительно позировала в белом банном халате на балконе.

На одной из фотографий видно домашнего любимца Никитюк – собачку Рафика, которого она не смогла оставить дома.

"Разгрузка после праздников", – коротко написала блогер в публикации.



Отдых Леси Никитюк в спа-отеле / Фото с инстаграма Леси Никитюк

Отдых Леси Никитюк в спа-отеле / Фото с инстаграма Леси Никитюк



Отдых Леси Никитюк в спа-отеле / Фото с инстаграма Леси Никитюк



Отдых Леси Никитюк в спа-отеле / Фото с инстаграма Леси Никитюк

За аккаунтом Никитюк следят более трех с половиной миллионов пользователей сети. Они активно комментируют публикацию и, как всегда, оставляют много приятных слов в ее адрес.