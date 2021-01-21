Популярна українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк обожнює подорожі. Через пандемію коронавірусу довелося відкласти всі мандрівки, адже під час них є великий ризик інфікування COVID-19. Тому, поки кордони закриті і зірка не має можливості подорожувати світом, вона ділиться з шанувальниками архівними фотографіями.

Чимало зірок полюбляють відвідувати нові країни, вивчати різноманітні культури та щоразу обирають для відпочинку нові місця. Поширення коронавірусної хвороби змінило плани багатьох, тому популярним став внутрішній туризм. Успішна телеведуча Леся Нікітюк влітку мандрувала Україною, а тепер пригадала кумедні моменти з подорожей світом. На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала серію фотографій.

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Архівні фото з подорожей Лесі Нікітюк

Блогерка поділилася, що світлини з минулого викликають у неї приємні емоції. В кожного знімка є своя історія, тому Леся вирішила не лише поширити серію світлин, а й розповісти про них.

На першому фото Леся їде верхи на слоні, у якого задертий хвіст. Це означає, що в той момент тварина виконувала свої природні потреби. Цей пікантний момент забрали з кадру за допомогою фотошопу. На другій і третій світлині знаменитість позувала на тлі неймовірно красивих краєвидів, від яких перехоплює подих.

В одному з випусків "Орла і решки" Леся позувала зі зміями, яких дуже боїться. На четвертому знімку вона яскраво продемонструвала це. Також Нікітюк оприлюднила селфі, яке зробила на тлі видатної будівлі в Нью-Йорку, назву якої забула. Показала, як робила педикюр у Намібії, намагалася там злитися з натовпом і тримала в руці найбільший Намібійський алмаз.

Блогерка поділилася фотографією, де позує посеред Пальмового гаю. Це фото неабияк сподобалося її підписникам.

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