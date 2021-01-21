Популярная украинская телеведущая и блогера Леся Никитюк обожает путешествия. Из-за пандемии коронавируса пришлось отложить все поездки, ведь во время них есть большой риск инфицирования COVID-19. Поэтому, пока границы закрыты и звезда не имеет возможности путешествовать по миру, она делится с поклонниками архивными фотографиями.

Немало звезд любят посещать новые страны, изучать различные культуры и каждый раз выбирают для отдыха новые места. Распространение коронавирусной болезни изменило планы многих, поэтому популярным стал внутренний туризм. Успешная телеведущая Леся Никитюк летом путешествовала по Украине, а теперь вспомнила смешные моменты путешествий по миру. На личной странице в инстаграме она опубликовала серию фотографий.

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Архивные фото из путешествий Леси Никитюк

Блогерша поделилась, что фотографии из прошлого вызывают у нее приятные эмоции. У каждого снимка есть своя история, потому Леся решила не только распространить серию фотографий, но и рассказать о них.

На первом фото Леся едет верхом на слоне, у которого вздернутый хвост. Это означает, что в тот момент животное выполняло свои естественные потребности. Этот пикантный момент забрали из кадра с помощью фотошопа. На второй и третьей фотографии знаменитость позировала на фоне невероятно красивых пейзажей, от которых захватывает дух.

В одном из выпусков "Орла и решки" Леся позировала со змеями, которых очень боится. На четвертом снимке она ярко продемонстрировала это. Также Никитюк обнародовала селфи, которое произвела на фоне выдающейся здания в Нью-Йорке, название которого забыла. Показала, как делала педикюр в Намибии, пыталась там слиться с толпой и держала в руке самый крупный в Намибии алмаз.

Блогерша поделилась фотографией, где позирует среди пальмовой рощи. Это фото понравилось ее подписчикам.

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