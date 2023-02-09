Леся Нікітюк похвалилася сюрпризом від залицяльника, який залишили в під'їзді: кумедна реакція

Леся Нікітюк не розсекречує особисте життя, а лише жартує, що ніхто не кличе її заміж у 35 років. Однак у зірки з'явився таємний шанувальник, який задаровує її квітами. Цей сюрприз перевершив усі попередні.

Невідомо, чи знає Леся Нікітюк, хто засипає її подарунки, але з підписниками цим точно не ділиться. Вона тільки хвалиться сюрпризами. Днями такий чекав її просто в під'їзді.

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Лесі Нікітюк залишили квіти та кульки просто в під'їзді

"Виходжу я значіть з ліфта…" – написала Леся Нікітюк і показала композицію з десятків кульок у формі сердець та чотири кошики з червоними трояндами. У них білими квітами викладено її ім'я "Леся".

"Якщо що, консьєржку теж звати Леся", – підколола телеведуча, а потім запостила фото, на якому нібито замислюється на цим під час фотозйомки: "А в думках – то мені чи консьєржці?"

Леся Нікітюк похвалилася сюрпризом від залицяльника / Фото з інстаграм-сторіс

Леся Нікітюк похвалилася сюрпризом від залицяльника / Фото з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Леся Нікітюк не вперше отримує квіти від таємного залицяльника. У січні букет червоних троянд їй доставили до будинку батьків у Хмельницькому. Тоді ведуча вийшла у сторіс, щоб дізнатися, від кого цей презент. Вона припустила, що порадувати її міг Богдан Буше чи Слава Дьомін, з якими преса приписувала роман.

Вдруге Леся Нікітюк отримала біло-рожеві тюльпани вже в Києві. "Хтось біля дверей постійно залишає квіти, але хочу нагадати, що я живу в 135-й квартирі, а не в 54-й. І на 15-му поверсі, а не на 3-му", – віджартовувалася зірка, але такій увазі, схоже, раділа.