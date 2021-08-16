Леся Нікітюк ефектно позувала на Мадейрі: фото з Португалії
Джерело:інстаграм Лесі Нікітюк
Успішна телеведуча та блогерка Леся Нікітюк повернулася з Мадейри, де проводила літню відпустку. Зірка обожнює подорожувати, тому, коли є можливість, обов'язково відправляється в хоча б короткі мандрівки. Вона показує місцеві красоти, а також демонструє стильні вбрання для виходів.
Леся Нікітюк наразі єдина з українських зірок, хто вирішив провести відпустку в Португалії. Поки ця країна відкрила кордони, народна улюблениця не втратила нагоди насолодитися відпочинком і побачити нові місця.
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Леся Нікітюк на Мадейрі
Зірка зупинилася у фешенебельному готелі на Мадейрі. Воне не лише мандрувала островом, а й під час прогулянок демонструвала стильні вбрання.
Днями блогерка опублікувала фотографії, на яких постала перед камерою в джинсах і оригінальному топі насиченого блакитного кольору. Вуха Нікітюк прикрашали масивні сережки, а на руці красувався вишуканий годинник. Волосся вона вклала рівно та забрала назад. На обличчі зробила макіяж з блискучими тінями на повіках і нюдовою матовою помадою на губах.
Леся Нікітюк на Мадейрі / Фото з інстаграму телеведучої
Леся Нікітюк на Мадейрі / Фото з інстаграму телеведучої
Леся Нікітюк на Мадейрі / Фото з інстаграму телеведучої
Леся Нікітюк раніше була ведучою програми про подорожі "Орел і Решка", з якою об'їздила пів світу. Однак є факти, які вона не знає про деякі країни. У дописі під чим фото блогерка поділилася інформацією про Мадейру, яку дізналася під час цієї поїздки.
Текст публікації Лесі Нікітюк:
Декілька фактів про Мадейру, які не знала:
- Банан – це трава!
- Магеллан був португальцем!
- Мадейра – це вино для туристів, місцеві його не п'ють. Більше ром у вигляді пуншу, який виробляють самі.
- Єдина законна дружина Колумба була з Мадейри.
- Лапаш – коронна страва Мадейри (наголос у слові "лапаш" на перший склад).
- Рибу ешпаду ніхто, навіть рибалки, ніколи не бачили живою. Її ловлять на глибині й від тиску, коли витягають, її органи розриваються всередині. З океану рибу дістають вже мертвою.