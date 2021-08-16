Леся Нікітюк наразі єдина з українських зірок, хто вирішив провести відпустку в Португалії. Поки ця країна відкрила кордони, народна улюблениця не втратила нагоди насолодитися відпочинком і побачити нові місця.

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Леся Нікітюк на Мадейрі

Зірка зупинилася у фешенебельному готелі на Мадейрі. Воне не лише мандрувала островом, а й під час прогулянок демонструвала стильні вбрання.

Днями блогерка опублікувала фотографії, на яких постала перед камерою в джинсах і оригінальному топі насиченого блакитного кольору. Вуха Нікітюк прикрашали масивні сережки, а на руці красувався вишуканий годинник. Волосся вона вклала рівно та забрала назад. На обличчі зробила макіяж з блискучими тінями на повіках і нюдовою матовою помадою на губах.



Леся Нікітюк на Мадейрі / Фото з інстаграму телеведучої



Леся Нікітюк на Мадейрі / Фото з інстаграму телеведучої



Леся Нікітюк на Мадейрі / Фото з інстаграму телеведучої

Леся Нікітюк раніше була ведучою програми про подорожі "Орел і Решка", з якою об'їздила пів світу. Однак є факти, які вона не знає про деякі країни. У дописі під чим фото блогерка поділилася інформацією про Мадейру, яку дізналася під час цієї поїздки.

Текст публікації Лесі Нікітюк:

Декілька фактів про Мадейру, які не знала: