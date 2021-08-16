Леся Никитюк пока единственная из украинских звезд, кто решил провести отпуск в Португалии. Пока эта страна открыла границы, народная любимица не упустила случая насладиться отдыхом и увидеть новые места.

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Леся Никитюк на Мадейре

Звезда остановилась в фешенебельном отеле на Мадейре. Она не только путешествовала по острову, но и во время прогулок демонстрировала стильные наряды.

На днях блогер опубликовала фотографии, на которых предстала перед камерой в джинсах и оригинальном топе насыщенного голубого цвета. Уши Никитюк украшали массивные серьги, а на руке красовались изысканные часы. Волосы она уложила ровно и забрала назад. На лице сделала макияж с блестящими тенями на веках и нюдовой матовой помадой на губах.



Леся Никитюк на Мадейре / Фото из инстаграма телеведущей



​Леся Никитюк на Мадейре / Фото из инстаграма телеведущей



​Леся Никитюк на Мадейре / Фото из инстаграма телеведущей

Леся Никитюк ранее была ведущей программы о путешествиях "Орел и Решка", с которой объездила пол мира. Однако есть факты, которые она не знает о некоторых странах. В публикации под фото блогер поделилась информацией о Мадейре, которую узнала во время этой поездки.

Текст публикации Леси Никитюк:

Несколько фактов о Мадейру, не знала: