Леся Никитюк пока единственная из украинских звезд, кто решил провести отпуск в Португалии. Пока эта страна открыла границы, народная любимица не упустила случая насладиться отдыхом и увидеть новые места.
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Леся Никитюк на Мадейре
Звезда остановилась в фешенебельном отеле на Мадейре. Она не только путешествовала по острову, но и во время прогулок демонстрировала стильные наряды.
На днях блогер опубликовала фотографии, на которых предстала перед камерой в джинсах и оригинальном топе насыщенного голубого цвета. Уши Никитюк украшали массивные серьги, а на руке красовались изысканные часы. Волосы она уложила ровно и забрала назад. На лице сделала макияж с блестящими тенями на веках и нюдовой матовой помадой на губах.
Леся Никитюк на Мадейре / Фото из инстаграма телеведущей
Леся Никитюк на Мадейре / Фото из инстаграма телеведущей
Леся Никитюк на Мадейре / Фото из инстаграма телеведущей
Леся Никитюк ранее была ведущей программы о путешествиях "Орел и Решка", с которой объездила пол мира. Однако есть факты, которые она не знает о некоторых странах. В публикации под фото блогер поделилась информацией о Мадейре, которую узнала во время этой поездки.
Текст публикации Леси Никитюк:
Несколько фактов о Мадейру, не знала:
- Банан – это трава!
- Магеллан был португальцем!
- Мадейра – это вино для туристов, местные его не пьют. Больше ром в виде пунша, который производят сами.
- Единственная законная жена Колумба была из Мадейры.
- Лапаш – коронное блюдо Мадейры (ударение в слове "лапаш" на первый слог).
- Рыбу эшпаду никто, даже рыбаки, никогда не видели живой. Ее ловят на глубине и от давления, когда вытягивают, ее органы разрываются внутри. Из океана рыбу достают уже мертвой.