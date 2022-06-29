Відмовилася від сімейного життя, – Леся Нікітюк про те, як війна вплинула на неї

Українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк цього року планувала знайти баланс між кар'єрою та особистим життям. Однак війна вплинула на все і довелося змінити плани.

З першого дня війни Леся Нікітюк допомагає переселенцям, які вимушено покинули свої домівки. Її життя, як і кожного українця, змінила війна. Через вторгнення російської армії Лесі довелося відмовитися від багатьох планів на життя.

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Леся Нікітюк про зміни під час війни

У 2022 році Леся планувала масштабні зміни у кар'єрі. Саме цього року глядачі мали побачити її в ролі героїні серіалу. Однак сталося не так, як гадалося. Російські окупанти знищили всі плани, які були в українців до 24 лютого.

Також зірка прагнула налагодити особисте життя. Через постійне перебування на зйомках, Лесі було важко знайти коханого. Цього року вона планувала знайти баланс між роботою та сімейним життям.

Довелося відмовитись і від планів на сімейне життя, на його будівництво. Я хотіла знайти цього року баланс між кар'єрою та особистим життям. Адже раніше у мене були знімання – по 150 – 200 днів на рік,

– зізналася Леся.

Також зірка відмовилася від покупки власного будинку, про який мріяла. Нікітюк обожнює робити ремонт – створювати дизайн, підбирати люстри тощо. Вона планувала, що цього року буде облаштовувати власний дім, однак росіяни все зруйнували.

Інтерв'ю Лесі Нікітюк: дивіться відео онлайн

Діяльність Лесі Нікітюк під час війни