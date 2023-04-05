Вісім епізодів третього сезону цього тревел-проєкту Лесі Нікітюк показали в грудні 2022 року. Ще три епізоди команда дозняла нещодавно.

До теми Леся Нікітюк потрапила під обстріл під час зйомок шоу: деталі інциденту

"Емоції на зйомках виникали різні, тому що ми були в цих містах до того, як наш сусід вирішив їх врятувати. Найбільше запам'яталися та вразили люди, які там живуть. Хлопці й дівчата, які ці міста захищали, відбивали ворога. Були сльози, був сміх", – поділилася Нікітюк.

Але найкраще – це очі військових. У них горить вогонь прагнення перемоги! Наші захисники навіть на мить у ній не сумніваються. Хлопці та дівчата, ще раз дякуємо вам від усієї України. Ви наші супергерої!

– наголосила Леся.

Щовипуску телеведуча знайомиться з героями нашого часу з різних галузей. Військові, енергетики, комунальники, рятувальники, вчителі та багато людей інших професій розповідають у "LeМаршрутці" про свою роботу та загалом про життя за рік повномасштабної війни.

"Усі герої нашої програми – це звичайні українці, які просто жили, складали плани на майбутнє, але в один момент, не з їхньої вини, це все відійшло на другий план. Люди пережили дуже важкий етап у своєму житті. Вони вистояли попри те, що з ними робили. Це люди, які не зламалися, і, я впевнена, не зламаються", – підсумувала ведуча.



Леся Нікітюк на зйомках "LeМаршрутки" / Фото пресслужби "Нового каналу"

Зазначимо, 4 квітня на "Новому каналі" показали епізод "LeМаршрутки" з Миколаєва, а вже 11 квітня о 20:00 відбудеться прем'єра випуску з Херсона.