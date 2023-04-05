Восемь эпизодов третьего сезона этого тревел-проекта Леси Никитюк показали в декабре 2022 года. Еще три эпизода команда досняла недавно.

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"Эмоции на съемках возникали разные, потому что мы были в этих городах до того, как наш сосед решил их спасти. Больше всего запомнились и поразили люди, которые живут там . Ребята и девушки, которые эти города защищали, отбивали врага. Были слезы, был смех", – поделилась Никитюк.

Но лучше всего – это глаза военных. У них горит огонь стремления к победе! Наши защитники даже на мгновение в ней не сомневаются. Ребята, еще раз благодарим вас от всей Украины. Вы наши супергерои!

– подчеркнула Леся.

Каждый выпуск телеведущая знакомится с героями нашего времени из разных отраслей. Военные, энергетики, коммунальщики, спасатели, учителя и многие другие профессии рассказывают в "LeМаршрутке" о своей работе и в целом о жизни за год полномасштабной войны.

"Все герои нашей программы – это обычные украинцы, которые просто жили, составляли планы на будущее, но в один момент, не по их вине, это все отошло на второй план. Люди пережили очень трудный этап в своей жизни. Они выстояли несмотря на то, что с ними делали. Это люди, которые не сломались, и, я уверена, не сломаются", – подытожила ведущая.



Леся Никитюк на съемках "LeМаршрутки" / Фото прессслужбы "Нового канала"

Отметим, 4 апреля на "Новом канале" показали эпизод "LeМаршрутки" из Николаева, а уже 11 апреля в 20.00 состоится премьера выпуска из Херсона.