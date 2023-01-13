Леся Нікітюк показала величезний букет від таємного залицяльника: кого з блогерів це зачепило

Лише днями мережа обговорювала романи Лесі Нікітюк з Сергієм Притулою, Славою Дьоміним, блогерами Богданом Буше та Олегом Машуковським, як їй несподівано прийшли квіти від таємного шанувальника.

Зараз Леся Нікітюк не в Києві, а в батьків у Хмельницькому. Проте залицяльник знайшов ведучу й там і надіслав величезний букет червоних троянд. Такий, що ледь помістився в її Porsche.

До теми Візьміть себе в руки, – Леся Нікітюк звернулася до чоловіків, які заговорили про стосунки з нею

Нікітюк показала букет від таємного залицяльника

Схоже, зірка справді не здогадується, хто міг порадувати її квітами, тож запитала публічно. "Добрий ранок. Хто? Богдан Буше? Слава Дьомін? Олег Машуковський, це точно не ти", – підписала телеведуча після того, як жовта преса приписувала їй стосунки з блогерами та радіоведучим, який після розлучення жив з відомою колегою.

Букет Лесі Нікітюк від таємного залицяльника / Фото з інстаграм-сторіс

Леся Нікітюк з букетом троянд від таємного залицяльника / Фото з інстаграм-сторіс

Цікаво, що тіктокера Машуковського Леся Нікітюк одразу ж "відкинула", адже він відкрито говорить про свою гомосексуальність. Однак блогер її приємно здивував – зізнався, що червоні троянди були не від нього, і надіслав жовті.

Дзвонив Машуковський. Сказав, що то не його були квіти, а оце вже його. Боже, ото пощастить якомусь легеню. Такого чоловіка щедрого і розумного знайде. Дякую тобі за підтримку та всі теплі слова на адресу нашого проєкту "Ле Маршрутка",

– з гумором і вдячністю прокоментувала Леся Нікітюк.

До речі, блогер додав записку: "Лесю, міг би і більше, та краще відправлю на ЗСУ".

Леся Нікітюк показала квіти від Машуковського / Фото з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Леся Нікітюк не розповідає про особисте життя, а лише жартує про те, чому ніхто не бере її заміж у 35 років та інтригує заявами про "Холостячку": "Проєкт "Холостячка" зі мною в головній ролі буде. І зовсім скоро". До речі, незмінний ведучий романтичного реаліті Григорій Решетник вважає, що Нікітюк ідеально підходить на роль головної героїні.