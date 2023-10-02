Перший пішов, – Леся Гасиджак подала позов до суду про захист гідності після цькування

Керівниця Національного музею Голодомору-геноциду Леся Гасиджак подала до суду позов про захист гідності та ділової репутації. Це сталося після випадку цькування через вагу.

Виконувачка обов'язки Генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду Леся Гасиджак подала до суду позов про захист гідності та ділової репутації. Відповідачем є Клим Братківський.

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Леся Гасиджак подала до суду

Перша позовна заява вже перебуває у Голосіївському районному суді міста Києва.

Ну що ж. Перший пішов. Цей позов – це не тільки відстоювання моєї честі, а й підтримка іншим жінкам і чітка позиція: змовчати – це розв'язати руки новим хейтерам...

– зауважила Леся Гасиджак.

Кандидатці історичних наук допомагають адвокатки-фахівчині з Асоціації жінок-юристок України "ЮрФем". Тепер вони очікують на відкриття провадження та судовий процес.

Адвокатка Оксана Гузь додала, що це "логічне завершення" довгої підготовки та формування позовної заяви.

Ми розуміємо, що це досить складний і болісний процес для суспільства в цілому, але наполягаємо на неможливості дискримінувати будь-яку людину за будь-якими ознаками. На нашу думку, дискримінація і маніпуляція недостовірною інформацією повинна бути покарана,

– додала адвокатка.



Леся Гасиджак / Фото фейсбуку Лесі Гасиджак

З чого все почалося