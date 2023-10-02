Исполняющая обязанности Генерального директора Национального музея Голодомора-геноцида Леся Гасиджак подала в суд иск о защите достоинства и деловой репутации. Ответчиком является Клим Братковский.

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Леся Гасиджак подала в суд

Первое исковое заявление уже находится в Голосеевском районном суде города Киева.

Ну что ж. Первый пошел. Этот иск – это не только отстаивание моей чести, но и поддержка другим женщинам и четкая позиция: умолчать – это развязать руки новым хейтерам.

– заметила Леся Гасиджак.

Кандидатке исторических наук помогают адвокаты-специалисты из Ассоциации женщин-юристок Украины "ЮрФем". Теперь они ожидают открытия производства и судебного процесса.

Адвокат Оксана Гузь добавила, что это "логическое завершение" долгой подготовки и формирования искового заявления.

Мы понимаем, что это достаточно сложный и болезненный процесс для общества в целом, но настаиваем на невозможности дискриминировать любого человека по каким-либо признакам. По нашему мнению, дискриминация и манипуляция недостоверной информацией должна быть наказана,

– добавила адвокат.



Леся Гасиджак / Фото фейсбука Леси Гасиджак

С чего все началось