Исполняющая обязанности Генерального директора Национального музея Голодомора-геноцида Леся Гасиджак подала в суд иск о защите достоинства и деловой репутации. Ответчиком является Клим Братковский.
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Леся Гасиджак подала в суд
Первое исковое заявление уже находится в Голосеевском районном суде города Киева.
Ну что ж. Первый пошел. Этот иск – это не только отстаивание моей чести, но и поддержка другим женщинам и четкая позиция: умолчать – это развязать руки новым хейтерам.
– заметила Леся Гасиджак.
Кандидатке исторических наук помогают адвокаты-специалисты из Ассоциации женщин-юристок Украины "ЮрФем". Теперь они ожидают открытия производства и судебного процесса.
Адвокат Оксана Гузь добавила, что это "логическое завершение" долгой подготовки и формирования искового заявления.
Мы понимаем, что это достаточно сложный и болезненный процесс для общества в целом, но настаиваем на невозможности дискриминировать любого человека по каким-либо признакам. По нашему мнению, дискриминация и манипуляция недостоверной информацией должна быть наказана,
– добавила адвокат.
Леся Гасиджак / Фото фейсбука Леси Гасиджак
С чего все началось
- Летом сеть возмутила сообщение юриста Клима Братковского. Он опубликовал фото Леси Гасиджак и заявил, что она вроде бы не может возглавлять Музей Голодомора из-за так называемой неподходящей внешности.
- Юриста раскритиковали из-за буллинга и травли из-за веса. В поддержку Леси Гасиджак стали: омбудсмен Дмитрий Лубинец, Маси Наем, Ольга Гончар, медийщик Даниил Мокрик и многие другие.
- Уже тогда Леся Гасиджак заявила, что будет подавать в суд. Причиной стал не только хейт, но и то, что такое отношение к женщинам на руководящих должностях проявляют не только в ее сторону.