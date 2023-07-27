Керівниця музею Голодомору відреагувала на хейт в її сторону через зайву вагу. Леся Гасиджак заявила, що не закриє очі на цю ситуацію та вже з фахівцями готує позов до суду, передає 24 Канал.

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Що відомо про скандал

Днями відомий юрист Клим Братківський опублікував у фейсбуці неоднозначний пост, в якому, розкритикував зовнішність керівниці музею Голодомору. За його словами, Гасиджак не має очолювати музей через її вагу, бо це виглядає як "знущання над пам'яттю про Голодомор".



Клим Братківський розкритикував Лесю Гасиджак / Скриншот

Медійники та люди зі сфери культури виступили на захист історикині, звинувативши Братківського у цькуванні. Цей допис викликав обурення серед багатьох українців.

Сама ж Леся Гасиджак була шокована вчинком юриста. Вона заявила, що буде вимагати публічного вибачення.

Питання не в мені. Я спокійно до цього хейту поставилася… Але я принципово буду подавати до суду, бо розумію, що такі історії трапляються кожного дня. Хейту піддається дуже багато жінок в Україні. І не лише через зовнішність. А просто через те, що вони є жінками на керівних посадах,

– висловилася очільниця музею.

Леся Гасиджак зазначає, що не читає хейт про себе. Але жінка вражена тим, що в 21 сторіччі в державі, яка воює за демократію, є люди з вищою освітою, які ведуть себе, як дикі.

Хто така Леся Гасиджак: коротко

40-річна Леся Гасиджак є кандидаткою історичних наук, етнологинею та музеологинею. Вищу освіту вона здобула на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Практичний досвід музейної роботи жінка здобувала в роботі за сумісництвом у кількох національних музеях Києва.

Її призначили на посаду виконуючої обов'язки гендиректора Національного музею Голодомору-геноциду в липні минулого року. Вона виконуватиме ці обов'язки до призначення Генерального директора, якого буде обрано на конкурсній основі після припинення дії воєнного стану.

До призначення на посаду в.о. директора, Леся Гасиджак працювала першою заступницею Генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду. Також в минулому очолювала БО "Міжнародний благодійний фонд Музею Голодомору".

Реакція мережі

Багато українців були шоковані такими словами юриста Клима Братківського. У соцмережах вони підтримали Лесю Гасиджак та зазначили, що вона дуже професійна:

"Леся Гасиджак з 2015 року – перша заступниця гендиректора Музею Голодомору, фахівець з теми. Була Головою Благодійного фонду сприяння розвитку Музею Голодомору. Вона купа років асоціюється з Музеєм Голодомору і її знає світ".

"Леся Гасиджак одна з найкращих музейників, людина з бездоганною репутацією!"

"Вона фахівець. Директорів музеїв не за стрункість обирають".

"Як зовнішній вигляд людини визначає її професійну діяльність?"

"Дно якесь. До чого вага директорки до теми голодомору?".

Крім того, на захист Лесі Гасиджак виступило чимало публічних людей. Зокрема, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що цькування людей за зовнішністю – неприпустиме явище в українському суспільстві.

Професійні якості та здібності повинні бути єдиними критеріями для оцінювання її здатності до керівництва й виконання обов'язків на посаді. Ніхто не має права ставитися до когось із презирством чи недовірою через такі поверхневі риси, як зовнішність,

– сказав він.

Висловив слова підтримки і юрист, правозахисник та військовий Масі Найєм. У соцмережах він підтвердив, що очільниця музею Голодомору подає до суду через цькування.

"Моя повага вам, пані Леся. Підтримую вас. Ви не одна", – написав він.

Засновниця центру, культурологиня та директорка львівського музею "Територія Терору" Ольга Гончар додала, що теж стикалася з подібним ставленням, коли недоречні висловлювання дозволяли лікарі чи консультанти в магазинах.

"Усе, що відбувається зараз навколо Лесі Гасиджак — брудна заказуха, щоб "відвести" дискусію від найголовнішого питання – фінансування завершення будівництва Музей Голодомору. Проте я точно знаю: якби такий музей був раніше, у нас могло б не бути цієї війни, адже тоді ми точно б знали, хто наш ворог", — написала вона.

Медійники також підтримали Гасиджак та поділилися своїм неприємним досвідом. Наприклад, Данило Мокрик розповів, що сам стикався зі схожими коментарями з приводу ваги.

Декілька місяців тому нечисленні, але спостережливі коментатори почали в коментарях в ютубі ділитися своїми зауваженнями про те, що "Мокрик поправився". В стилі "Добре, мабуть, Мокрику живеться після зміни роботи, от які щічки собі наїв",

– сказав він.

Проте, за словами Мокрика, причина цього в тому, що вже 9 місяців він приймаю кортикостероїди через проблеми з легенями. Тож, набряк обличчя — "побічка" ліків.

Підтримав Лесю Гасиджак і "Марш жінок". Там зазначили, що бодишеймінг – це ницо та безглуздо.

"Хочеться лаконічно перепитати – скільки має важити юрист, аби вважатися професіоналом? Можливо є чіткі критерії й для інших професій? Старий добрий фетшеймінг, знайомий усім нам з дитинства", – написали представники.