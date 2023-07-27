Керівниця музею Голодомору відреагувала на хейт в її сторону через зайву вагу. Леся Гасиджак заявила, що не закриє очі на цю ситуацію та вже з фахівцями готує позов до суду, передає 24 Канал.
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Що відомо про скандал
Днями відомий юрист Клим Братківський опублікував у фейсбуці неоднозначний пост, в якому, розкритикував зовнішність керівниці музею Голодомору. За його словами, Гасиджак не має очолювати музей через її вагу, бо це виглядає як "знущання над пам'яттю про Голодомор".
Клим Братківський розкритикував Лесю Гасиджак / Скриншот
Медійники та люди зі сфери культури виступили на захист історикині, звинувативши Братківського у цькуванні. Цей допис викликав обурення серед багатьох українців.
Сама ж Леся Гасиджак була шокована вчинком юриста. Вона заявила, що буде вимагати публічного вибачення.
Питання не в мені. Я спокійно до цього хейту поставилася… Але я принципово буду подавати до суду, бо розумію, що такі історії трапляються кожного дня. Хейту піддається дуже багато жінок в Україні. І не лише через зовнішність. А просто через те, що вони є жінками на керівних посадах,
– висловилася очільниця музею.
Леся Гасиджак зазначає, що не читає хейт про себе. Але жінка вражена тим, що в 21 сторіччі в державі, яка воює за демократію, є люди з вищою освітою, які ведуть себе, як дикі.
Хто така Леся Гасиджак: коротко
- 40-річна Леся Гасиджак є кандидаткою історичних наук, етнологинею та музеологинею. Вищу освіту вона здобула на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Практичний досвід музейної роботи жінка здобувала в роботі за сумісництвом у кількох національних музеях Києва.
- Її призначили на посаду виконуючої обов'язки гендиректора Національного музею Голодомору-геноциду в липні минулого року. Вона виконуватиме ці обов'язки до призначення Генерального директора, якого буде обрано на конкурсній основі після припинення дії воєнного стану.
- До призначення на посаду в.о. директора, Леся Гасиджак працювала першою заступницею Генерального директора Національного музею Голодомору-геноциду. Також в минулому очолювала БО "Міжнародний благодійний фонд Музею Голодомору".
Реакція мережі
Багато українців були шоковані такими словами юриста Клима Братківського. У соцмережах вони підтримали Лесю Гасиджак та зазначили, що вона дуже професійна:
- "Леся Гасиджак з 2015 року – перша заступниця гендиректора Музею Голодомору, фахівець з теми. Була Головою Благодійного фонду сприяння розвитку Музею Голодомору. Вона купа років асоціюється з Музеєм Голодомору і її знає світ".
- "Леся Гасиджак одна з найкращих музейників, людина з бездоганною репутацією!"
- "Вона фахівець. Директорів музеїв не за стрункість обирають".
- "Як зовнішній вигляд людини визначає її професійну діяльність?"
- "Дно якесь. До чого вага директорки до теми голодомору?".
Крім того, на захист Лесі Гасиджак виступило чимало публічних людей. Зокрема, омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що цькування людей за зовнішністю – неприпустиме явище в українському суспільстві.
Професійні якості та здібності повинні бути єдиними критеріями для оцінювання її здатності до керівництва й виконання обов'язків на посаді. Ніхто не має права ставитися до когось із презирством чи недовірою через такі поверхневі риси, як зовнішність,
– сказав він.
Висловив слова підтримки і юрист, правозахисник та військовий Масі Найєм. У соцмережах він підтвердив, що очільниця музею Голодомору подає до суду через цькування.
"Моя повага вам, пані Леся. Підтримую вас. Ви не одна", – написав він.
Засновниця центру, культурологиня та директорка львівського музею "Територія Терору" Ольга Гончар додала, що теж стикалася з подібним ставленням, коли недоречні висловлювання дозволяли лікарі чи консультанти в магазинах.
"Усе, що відбувається зараз навколо Лесі Гасиджак — брудна заказуха, щоб "відвести" дискусію від найголовнішого питання – фінансування завершення будівництва Музей Голодомору. Проте я точно знаю: якби такий музей був раніше, у нас могло б не бути цієї війни, адже тоді ми точно б знали, хто наш ворог", — написала вона.
Медійники також підтримали Гасиджак та поділилися своїм неприємним досвідом. Наприклад, Данило Мокрик розповів, що сам стикався зі схожими коментарями з приводу ваги.
Декілька місяців тому нечисленні, але спостережливі коментатори почали в коментарях в ютубі ділитися своїми зауваженнями про те, що "Мокрик поправився". В стилі "Добре, мабуть, Мокрику живеться після зміни роботи, от які щічки собі наїв",
– сказав він.
Проте, за словами Мокрика, причина цього в тому, що вже 9 місяців він приймаю кортикостероїди через проблеми з легенями. Тож, набряк обличчя — "побічка" ліків.
Підтримав Лесю Гасиджак і "Марш жінок". Там зазначили, що бодишеймінг – це ницо та безглуздо.
"Хочеться лаконічно перепитати – скільки має важити юрист, аби вважатися професіоналом? Можливо є чіткі критерії й для інших професій? Старий добрий фетшеймінг, знайомий усім нам з дитинства", – написали представники.