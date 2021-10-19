Лесі Нікітюк – 34: зірка пригадала найяскравіші моменти за останній рік у фото

Успішна українська блогерка та ведуча Леся Нікітюк святкує день народження. З нагоди 34-річчя вона пригадала щасливі моменти минулого року. Зірка опублікувала серію яскравих фото.

Українська блогерка та ведуча поділилась з шанувальниками яскравими фото. Вона опублікувала світлини на особистій сторінці в інстаграмі з особливого приводу – 19 жовтня їй виповнилося 34 роки.

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Яскраві моменти Лесі Нікітюк за останній рік

Знаменитість пригадала моменти свого 33-річчя, які запам'яталися їй найбільше.

У 2021 році Леся Нікітюк багато подорожувала. У січні разом з подругою Олею вона відправилась на Мальдіви. У березні ведуча побувала в Єгипті.

У червні блогерка відсвяткувала 40 річницю шлюбу своїх батьків. Вона влаштувала невелике застілля з рідними.

У липні телеведуча обрала курорт серед моря та гір і відправилась у Чорногорію. Там вона насолоджувалась краєвидами та влаштовувала фотосесії в купальниках.

На початку серпня Леся Нікітюк полетіла до Португалії, на Мадейру. Там зірка була й раніше – коли знімалась в тревел-шоу "Орел і решка".

Також вона побувала на фермі Sheepland в Києві, де знялась у сміливому фотосеті в образі ковбойки.

Серед яскравих моментів і повсякденне життя Лесі Нікітюк: зйомки у різних look та в різних проєктах та незабутньо проведений час з рідними.

Телефон нагадав, що в мене завтра день народження, вирішила згадати кращі моменти свого 33-го,

– написала іменинниця під фото.



Яскраві моменти з життя Нікітюк за останній рік / Фото з інстаграму зірки



Яскраві моменти з життя Нікітюк за останній рік / Фото з інстаграму зірки



Яскраві моменти з життя Нікітюк за останній рік / Фото з інстаграму зірки



Яскраві моменти з життя Нікітюк за останній рік / Фото з інстаграму зірки



Яскраві моменти з життя Нікітюк за останній рік / Фото з інстаграму зірки



Яскраві моменти з життя Нікітюк за останній рік / Фото з інстаграму зірки



Яскраві моменти з життя Нікітюк за останній рік / Фото з інстаграму зірки



Яскраві моменти з життя Нікітюк за останній рік / Фото з інстаграму зірки



Яскраві моменти з життя Нікітюк за останній рік / Фото з інстаграму зірки