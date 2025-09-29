Крім концертів, вони мали співпрацю з однією із відомих російських співачок, яка підтримує диктаторський режим Кремля. Також Les Twins виступили для російських шанувальників, зробивши обурливу заяву про любов, пише Showbiz 24.

Les Twins 26 вересня виступили у Москві, а 28 вересня – у Санкт-Петербурзі, де стали підтанцьовкою американського R&B-артиста Джейсона Деруло. До того ж танцівники провели майстер-класи й автограф-сесії для російських фанів. Про що оголошували на їхній сторінці в інстаграмі.

Les Twins виступили в Росії / Скриншоти з інстаграму

Під час однієї з зустрічей з шанувальниками Les Twins заявили, що "танцівники у всьому світі повинні любити одне одного незалежно від усього".

Ми маємо сказати спасибі Росії, тому що ви піклувалися про нас 15 років тому, любили нас і підтримували з першого дня. І я не можу звинувачувати своїх танцівників у тому, що відбувається у світі. Моя країна – це не я. Я – це я. І навіть якщо хтось мене не любить через мого клятого президента, я все одно залишаюся собою і люблю вас,

– сказав один із братів-близнюків.

Окрім цього, Les Twins знялися у кліпі на пісню "Копія" путіністки Марго Овсяннікової. Про це росіянка розповіла на своїй сторінці в інстаграмі й показала кадри зі знімань відеороботи.

Як на підтримку Les Twins Росії відреагували в мережі?

Українці жорстко розкритикували французьких танцівників й заявили про своє розчарування. Водночас росіяни з радістю прийняли підтримку від знаменитих танцівників.

"Нічого не зрозумів, крім того, що за гроші можна все, що завгодно";

"Як ви себе почуваєте, розважаючи терористів? До речі, сьогодні я прокинулась від вибухів у Києві, а трохи пізніше прочитала новини про те, що загинули люди, включаючи дитину. Росія знову забрала чиєсь життя і чийсь дім";

"Les Twins підтримують Росію і війну? або гроші не пахнуть. Я почав танцювати завдяки вам, я дивлюсь на вас з 2008 року, відтоді як ви танцювали на вулицях Парижа. Я повністю розчарований, я не очікував цього від вас";

"Les Twins не залучають себе до політики будь-якого роду, з жодної сторони, з будь-якого питання. Вони про танець, спільноту, свободу, життя таким, яким ти хочеш, бути собою, бути справжнім";

"Кайф";

"Подивимось, як танці будуть "поза політикою", коли російські дрони будуть літати над Парижем";

"Гроші не пахнуть, правда?";

"Дуже круто, молодець. Виводиш (Марго – 24 Канал) Росію на міжнародний рівень".

Реакція мережі на підтримку Les Twins Росії / Скриншоти з інстаграму

Хто такі Les Twins?

Це відомий танцювальний дует братів-близнюків Ларрі та Лоран Буржуа.

Брати народилися в французькому містечку Сарсель, що неподалік від Парижа і з дитинства захоплювалися танцями. Вже у 12 років хлопці брали участь у мюзиклах та виступали на концертах.

Щоправда, Ларрі та Лоран не відвідували спеціальних занять із танців, а все вивчали самостійно.

Les Twins здобули популярність ще у 2008 році, виступивши на змаганнях з вуличних танців Juste Debout та у французькому шоу Incroyable Talent ("Франція має талант"). У 2010 році вони перемогли у першому сезоні World of Dance.

За свою кар'єру вони співпрацювали з Бейонсе, Jay-Z, Дженніфер Лопес, Нікі Мінаж та іншими світовими зірками.

Що цікаво, у 2021 році французький танцювальний дует відвідував Україну. Цей візит був організований брендом Hennessy. Тоді Ларрі та Лоран навіть виступили на Хрещатику.