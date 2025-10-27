Кеті Перрі не єдина знаменитість, у якої романтичні стосунки з політиком. Раніше було відомо і про інших зірок, обранцями яких були найвпливовіші люди у світі, пише 24 Канал.

Барбра Стрейзанд і П'єр Трюдо

У 60-х роках минулого століття батько Джастіна Трюдо, П'єр, зустрічався з іншою співачкою – Барброю Стрейзанд. У своїх мемуарах артистка розповідала, що вперше зустріла чоловіка на прем'єрі фільму "Смішна дівчина" 1968 року.

Зірка закохалась у впливового політика, але її "налякало" те, наскільки інтенсивно розвивалися ці стосунки. До того ж між ними була велика різниця у віці: Трюдо було 50, а їй 27. Після розставання пара залишилась друзями.



П'єр Трюдо і Барбра Стрейзанд / Фото Getty Images

Джейн Фонда та Том Гайден

Американська акторка та володарка премії Оскар після розлучення з першим чоловіком, французьким режисером Роже Вадимом, закрутила роман із сенатором та ліберальним діячем Томом Гайденом. Закохані одружилися у 1973 та перебували у шлюбі 17 років, у них народився син Трой.

Том Гайден залучав дружину до політичної діяльності, завдяки чому акторка почала активно брати участь в антивоєнних демонстраціях. Гайден помер у 2016 році.



Том Гайден і Джейн Фонда / Фото Getty Images

Арнольд Шварценеггер та Марія Шрайвер

Бодибілдер, актор та колишній губернатор у 1986 році одружився з журналісткою і племінницею президента Джона Ф. Кеннеді – Марією Шрайбер. Вони зіграли весілля в Массачусетсі та повінчалися у римо-католицькій церкві. У подружжя народилося четверо дітей: Кетрін, Крістіна, Патрін та Крістофер.

У травні 2011 року, через 2 тижні після "срібного весілля", Арнольд і Марія оголосили про розлучення. Ймовірною причиною стала зрада з боку Шварценеггера, адже у 1997 році одна з покоївок народила від нього сина. Про це Арнольд розповів дружині, однак вони певний час приховували скандал від публіки.



Арнольд Шварценеггер і Марія Шрайвер / Фото Getty Images

Мерилін Монро та президент Джон Ф. Кеннеді

У 1951 році акторка та модель познайомилась з Джоном Кеннеді, що згодом став президентом США. Через 3 роки у них зав'язалися стосунки, що стали предметом спекуляцій та обговорень, адже офіційно вони ніколи не підтверджували роману.

Також ходили чутки про відносини Мерилін з братом Джона, Робертом Кеннеді. Та за іншою версією, ці плітки поширювали, щоб відвернути увагу преси від зв'язків зірки з президентом.



Мерилін Монро співає для Джона Ф. Кеннеді / Фото Getty Images

Елізабет Тейлор і Джон Ворнер

Акторка Елізабет Тейлор познайомилась зі своїм шостим чоловіком Джоном Ворнером на побаченні наосліп у липні 1976 року. Політик супроводжував Елізабет на вечерю, влаштовану королевою Єлизаветою II у британському посольстві у Вашингтоні.

Між ними одразу пробігла іскра, а вже за кілька місяців пара одружилась. Тейлор відіграла важливу роль для чоловіка-політика, коли брала участь в агітації за нього під час виборів до Сенату. Їхній шлюб був для акторки найдовшим, адже тривав 6 років.



Елізабет Тейлор і Джон Ворнер / Фото Getty Images

Нагадаємо, Кеті Перрі у червні цього року розлучилась з Орландо Блумом. Вже у липні співачку побачили на прогулянці з Джастіном Трюдо. Нещодавно артистка відсвяткувала день народження у закладі, де відвідала кабаре-шоу. На виході її сфотографували за руку з Трюдо.