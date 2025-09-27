Хлопець зняв його в Парижі. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на тік-ток акаунт kozurny2

Відео щасливий Валентин зняв на тлі Ейфелевої вежі.

Бл*т*, серйозно? В мене зараз станеться інфаркт, інсульт і все що хочете. Тут так красиво. Я не вірю, що це зі мною,

– сказав блогер.

Як відомо, Валентин виїхав за кордон для того, щоб заробити кошти на житло та відкриття власного бізнесу. Коли хлопець це зробить, то планує повернутися в Україну. Про це він напередодні розповів в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі "Радіо Свобода Україна".

Хто такий Валентин Войтун?