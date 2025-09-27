Хлопець зняв його в Парижі. Повідомляє Showbiz 24 з посиланням на тік-ток акаунт kozurny2
Не пропустіть 62-річний Сашко Лірник після інсульту вперше показався з лікарні
Відео щасливий Валентин зняв на тлі Ейфелевої вежі.
Бл*т*, серйозно? В мене зараз станеться інфаркт, інсульт і все що хочете. Тут так красиво. Я не вірю, що це зі мною,
– сказав блогер.
Як відомо, Валентин виїхав за кордон для того, щоб заробити кошти на житло та відкриття власного бізнесу. Коли хлопець це зробить, то планує повернутися в Україну. Про це він напередодні розповів в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі "Радіо Свобода Україна".
Хто такий Валентин Войтун?
- Це український тіктокер, який відомий під ніком kozurny2.
- Наразі за сторінкою Валентина в тіктоці стежить понад 150 тисяч користувачів.
- В описі профілю зазначено, що він знімає "сільські скетчі". Зараз хлопець до того ж показує власне життя в блозі, зокрема, знімає як подорожує.
- Особливу популярність Войтун здобув після ролика на українсько-польському кордоні, де він сказав вже вірусну фразу: "Я в Польщі. Я не вірю, я просто не вірю". Відео Валентин зняв, коли уряд дозволив українським чоловікам віком від 18 до 22 років безперешкодно виїжджати за кордон.