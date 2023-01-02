Леонардо Ді Капріо зустрів Новий рік з 23-річною акторкою та підігрів чутки про стосунки

Американський актор Леонардо Ді Капріо відсвяткував Новий рік разом з друзями, серед яких була 23-річна акторка Вікторія Ламас. У мережі підозрюють, що у пари роман.

Знаменитий голлівудський актор Леонардо Ді Капріо підігрів чутки про роман з 23-річною акторкою Вікторією Ламас. Їх побачили разом напередодні Нового року.

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Знаменитості влаштували новорічне свято на яхті в Сен-Бартелемі, що омивається Карибським морем. Леонардо Ді Капріо та Вікторія Ламас були не самотні, а разом з відомими друзями – там побачили репера Дрейка та актора Тобі Макгвайра.

Ймовірна пара одягнулась на святкування у повсякденне вбрання. Вікторія постала у топі та яскравій сорочці оверсайз, доповнивши образ кепкою. Леонардо приміряв білу футболку та окуляри.

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