Назріває нова зіркова пара: Леонардо Ді Капріо помітили з супермоделлю Джіджі Хадід

Лише наприкінці серпня у ЗМІ спливла інформація про розставання Леонардо Ді Капріо з Камілою Морроне. Однак, схоже, після розриву голлівудський актор не нудьгує. Його вже заскочили в Нью-Йорку в компанії Джіджі Хадід.

З американською фотомоделлю та кіноакторкою Камілою Морроне Леонардо Ді Капріо зустрічався 4 роки. Причина їхнього розставання досі невідома, адже екси відмовляються від будь-яких коментарів. Натомість обоє весело проводять час у компанії зірок. 47-річний актор, схоже, залицяється до молодшої на 20 років Джіджі Хадід.

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Леонардо Ді Капріо заскочили з Джіджі Хадід

Днями Леонардо Ді Капріо "тусувався" з Джіджі Хахід в Нью-Йорку. Інсайдери запевняють, що селебриті поки не зустрічаються, але актор всерйоз зацікавлений 27-річною супермоделлю.

"Вони пізнають одне одного. Лео точно добивається Джіджі", – йдеться в джерелі.

Що відомо про стосунки Ді Капріо з Камілою Морроне

Роман з Камілою Морроне Леонардо Ді Капріо закрутив на початку 2018 року на гірськолижному курорті Аспен, що у штаті Колорадо. Упродовж наступних трьох років папараці знімали їх під час романтичних відпусток по всьому світу – від Парижа до Малібу.

Однак як пара актор і модель дебютували лише в лютому 2020 року на церемонії Оскар.