На початку повномасштабного вторгнення у мережі завірусилась інформація про те, нібито Леонардо Ді Капріо задонатив на допомогу Україні 10 мільйонів доларів. Та це виявилося фейком – на той час актор зберігав мовчання, а його представники спростували чутки, пише 24 Канал.

Зверніть увагу На концерті у Лондоні: Мадонна підняла синьо-жовтий стяг, підтримавши Україну

Та Леонардо Ді Капріо, на відміну від інших знаменитостей, все-таки не відмовчувався. Вже через кілька днів він оприлюднив допис на підтримку українців, які постраждали від війни. Актор закликав допомагати їм через благодійні організації.

Жертви бойових дій в Україні втратили все, від близьких до базових матеріалів для виживання. Гуманітарні організації працюють на місцях, присвячуючи свої ресурси для підтримки сімей та невинних людей,

– писав Ді Капріо.

Українська модель та подруга Леонардо Ді Капріо Аліна Байкова неодноразово зверталась до актора щодо війни та просила його висловитися. Також вона запрошувала його на презентацію Фундації Олени Зеленської. Знаменитість відповів: прийти не зможе, але донат зробить.

І справді, у лютому підтвердилась інформація про те, що Ді Капріо пожертвував пристойну суму для української молоді, життя яких обірвала війна.

Для мене велика честь підтримати Фонд Олени Зеленської, який забезпечує дітей та сім'ї в Україні необхідними речами, такими як їжа та притулок,

– казав сам Леонардо.

Чи справді Ді Капріо з Одеси

У 2016 році Леонардо Ді Капріо дав інтерв'ю Еллен Дедженерес, де заявив, що його бабуся має одеське коріння, а він сам "майже наполовину одесит". Ця цитата розлетілась українськими медіа.

Вважається, що бабуся Леонардо Ді Капріо Олена Смирнова колись жила в Одесі, а у 1917 році емігрувала в Німеччину та вийшла заміж. Вона отримала прізвище Інденбіркен, а називати її стали на німецький лад – Хелен. Актор певний час вважав, що має російське коріння, і цим фактом часто маніпулюють пропагандисти.

У березні 2022 року фактчекери спростували інформацію про "донат" зірки у розмірі 10 мільйонів. Тоді ж у CNN заявили, що факти про українське коріння актора теж сумнівні. Джерело, близьке до актора, повідомило: "у нього немає членів сім'ї з Одеси чи будь-де в Україні". Тому достеменно таки незрозуміло, чи справді бабуся Леонардо Ді Капріо – українка.