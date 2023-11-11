В начале полномасштабного вторжения в сети завирусилась информация о том, что Леонардо Ди Каприо якобы задонатил на помощь Украине 10 миллионов долларов. Но это оказалось фейком – в то время актер хранил молчание, а его представители опровергли слухи, пишет 24 Канал.

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Но Леонардо Ди Каприо, в отличие от других знаменитостей, все же не отмалчивался. Уже через несколько дней он обнародовал сообщение в поддержку украинцев, пострадавших от войны. Актер призвал помогать им через благотворительные организации.

Жертвы боевых действий в Украине потеряли все от близких к базовым материалам для выживания. Гуманитарные организации работают на местах, посвящая свои ресурсы для поддержки семей и невинных людей,

– писал Ди Каприо.

Украинская модель и подруга Леонардо Ди Каприо Алина Байкова неоднократно обращалась к актеру по поводу войны и просила его высказаться. Также она приглашала его на презентацию Фонда Елены Зеленской. Знаменитость ответила: прийти не сможет, но донат сделает.

И действительно, в феврале подтвердилась информация о том, что Ди Каприо пожертвовал приличную сумму украинской молодежи, жизнь которых оборвала война.

Для меня большая честь поддержать Фонд Елены Зеленской, который обеспечивает детей и семьи в Украине необходимыми вещами, такими как еда и приют,

– говорил сам Леонардо.

Действительно ли Ди Каприо из Одессы

В 2016 году Леонардо Ди Каприо дал интервью Эллен Дедженерес, где заявил, что его бабушка имеет одесские корни, а он сам "почти наполовину одессит". Эта цитата разлетелась по украинским медиа.

Считается, что бабушка Леонардо Ди Каприо Елена Смирнова когда-то жила в Одессе, а в 1917 году эмигрировала в Германию и вышла замуж. Она получила фамилию Инденбиркен, а называть ее стали на немецкий манер – Хелен. Актер некоторое время считал, что у него есть корни, и этим фактом часто манипулируют пропагандисты.

В марте 2022 года фактчекеры опровергли информацию о "донате" звезды в размере 10 миллионов. Тогда же в CNN заявили, что факты об украинских корнях актера тоже сомнительны. Источник, близкий к актеру, сообщил: "у него нет членов семьи из Одессы или где-нибудь в Украине". Поэтому точно непонятно, действительно ли бабушка Леонардо Ди Каприо – украинка.