Скрипач Александр Божик 10 лет назад дошел до финала проекта "У Украины есть талант". Он поделился, что в этом году не смотрел новый сезон проекта.

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Александр Божик о новом сезоне "У Украины есть талант"

Музыкант отметил, что игрой на музыкальном инструменте трудно удивить. Поэтому в свое время он воплощал в жизнь разнообразные идеи.

"Честно говоря, у меня нет времени смотреть телевидение. Но что касается музыкантов, то скажу, что немного сложно удивить слушателя на музыкальном инструменте. Даже когда я участвовал в шоу "У Украины есть талант", то должен был просто играть на скрипке, надо было что-то придумывать, и думаю, мне это удалось. Даже продюсеры говорили: "Что ты будешь делать?". Я говорю: "Буду играть на двух скрипках". Они говорят: "А как это?". А я говорю: "Я понятия не имею, как это, но у нас есть еще пару недель, будем думать", – поделился мужчина.

Александр Божик с женой / Фото Анастасии Зазуляк, 24 канал

Разговор с Александром и Юлией Божиками читайте в рамках проекта Интервью24.

Александр Божик добавил, что хоть он не видел новый сезон шоу, но знал о том, что Евгений Кот был среди членов жюри, что его удивило.

Когда я еще выступал на шоу, у нас был номер с обрезкой струн, где он был моим помощником. Тогда Евгений еще работал "человеком, который абсолютно все делает на шоу". И он стал первым, кто впервые в жизни обрезал мне на скрипке струны. После того этот номер я повторял раз 500 минимум, но именно этот первый раз, с его легкой руки, стал довольно известным,

– признался артист.

Выступление Божика с обрезанием струн: смотрите видео

Участие в других проектах

Александр Божик рассказал, что на телевидение стоит появляться. Однако в шоу "Танцы со звездами" он вряд ли бы поучаствовал.

Для артиста это очень важно, потому что люди смотрят телевидение, надо всегда быть в центре внимания, и если будет какое-то интересное предложение, возможно, мы примем участие. Нам когда-то предлагали какое-то семейное шоу. Но танцевать я точно не буду, я не очень по танцам,

– поделился музыкант.

Его жена Юлия добавила, что им иногда предлагают принять участие в шоу, однако эти запросы им не слишком интересны: "Да, предлагали, звонили мне и говорили: "Александр примет участие в "Міняю жінку"? Поэтому пока что были предложения на такие шоу, которые нам, скажем, не очень интересны. Но, конечно, если будет что-то интересное, то обязательно примем участие".

В то же время скрипач часто участвовал в зарубежных шоу. Благодаря этому его больше узнавали и ходили на концерты.

"Многие выступали: это было и "Британия имеет талант", и Италия, Румыния, Польша. Выступления были достаточно успешными. Где-то доходил до финала, где в полуфинал. И это так же для артиста очень важно, потому что, например, после шоу "Польша имеет талант" количество концертов заметно увеличилось", – рассказал мужчина.

Интервью с Александром и Юлией Божиками в видеоформате: смотрите онлайн