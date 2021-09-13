Легенди згасають: як зараз виглядають красені "золотого" Голлівуду – Ален Делон та П'єр Рішар

Кілька днів тому, 10 вересня, у Парижі відбулось прощання з легендарним французьким актором Жан-Полем Бельмондо. Провести в останню путь прийшли тисячі людей, серед них близькі друзі покійного актора – Ален Делон та П'єр Рішар.

Зазначимо, що на вечірній церемонії прощання Делон та Рішар не були присутніми – Ален Делон зокрема не міг приїхати, оскільки погано себе почував. Втім, двоє легендарних зірок прибули на похорон, ледь стоячи на ногах.

До слова Помер відомий французький актор Жан-Поль Бельмондо

Вперше за багато часу прихильники змогли побачити Алена Делона на поминальній службі у церкві Сен-Жермен-де-Пре. Було помітно, що 85-річний Делон вже давно не такий як раніше, але коли прибув на церемонію, то мило усміхався публіці і журналістам. Свою вагу він підтримував однією палицею у супроводі охорони. Варто додати, що навіть у літньому віці він виглядав незрівнянно – у стильному чорному костюмі, білій сорочці із розстебнутим ґудзиком біля шиї. З аксесуарів він обрав чорні окуляри та підвіску з кулоном на шиї.

Ален Делон зараз і в молодості / Фотопорівняння, Getty Images

Натомість 87-річний комік П'єр Рішар на похороні Бельмондо одягнув скромне вбрання – сині спортивні кросівки, чорні штани з кардиганом і коричневу сумку. Чоловік пересувався на двох милицях у супроводі охорони. Його волосся вкрила густа сивина та борода, а сам він мав сумний вигляд.

Француз Ален Делон свого часу вважався головним серцеїдом Голлівуду та синонімом чоловічої краси. За свою кар'єру він зіграв у декількох десятках фільмів, зокрема – "На яскравому сонці", "Леопард", "Чорний тюльпан".

П'єр Рішар зараз і в молодості / Фотопорівняння, Getty Images

Що відомо про смерть Жана-Поля Бельмондо

6 вересня 2021 року легендарний французький актор Жан-Поль Бельмондо пішов з життя. Про це повідомив його адвокат. Зірка помер вдома, у Парижі.

Менш ніж за годину президент Франції Еммануель Макрон відреагував на втрату. Він наголосив, що актор був національним надбанням.

Жан-Поль Бельмондо брав участь у зйомках таких видатних французьких кінокартин, як "Жінка є жінка", "Крадій", "Доктор Пополь", а також знімався у фільмі "Чочара" разом зі знаменитою Софі Лорен.