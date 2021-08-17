Ледве говорить, – вітчим побитого танцівника Наді Дорофєєвої розповів про його стан

17 серпня 2021 , 17:42
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Джерело:

OBOZREVATEL

Танцівник балету Наді Дорофєєвої – Євген Гончаренко потрапив у лікарню 1 серпня. Хлопець пробув у комі 15 днів. Зараз він ледь говорить, намагається рухатися. Вітчим Євгена зазначив, що все могло бути набагато гірше. Рідні сподіваються на повне одужання.

Вітчим 22-річного хлопця В'ячеслав розповів, що стан Євгена покращився і його перевели у звичайну палату. Зараз Гончаренко намагається вставати, сидіти та робити перші рухи. Лікарі дозволили йому побачитися з найріднішими.

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Стан здоров'я Євгена Гончаренка

Вітчим танцівника розповів, що в нього порушена рухова функція, погано працює ліва нога, болить і не відкривається праве око. Але наразі все набагато краще, ніж могло бути. Євген постійно перебуває під наглядом лікарів. 

Він ледве говорить, бо 2 тижні був під препаратами. Також дуже слабкий. Все пам'ятає, крім останніх секунд перед падінням,
– розповів В'ячеслав.

Також вітчим додав, що зараз збір коштів на лікування Гончаренка припинено. Родичі хлопця сподіваються, що самостійно зможуть забезпечити йому реабілітацію. 

Побиття Євгена Гончаренка

  • 1 серпня біля столичного гей-клубу Lift військовий-охоронець сильно штовхнув друга Гончаренка, а потім вдарив в голову Євгена.
  • Хлопець знепритомнів і впав, в результаті чого отримав крововилив у мозок. 
  • Після термінової госпіталізації лікарі провели танцівнику трепанацію черепа та ввели в медикаментозну кому, щоб зменшити набряк на мозку. 
  • Мама Євгена розповідала, що він перебуває в стерильній палаті, оскільки має відкриту рану на голові. Тому до хлопця нікого не пускали, навіть найближчих родичів. 
  • 16 серпня Гончаренко вийшов з коми.
  • Виявилося, що нападник – працівник Управління державної охорони. Чоловіка звільнили й відкрили кримінальне провадження. Він перебуває в СІЗО й може бути ув'язнений терміном від 5 до 8 років. 
Автор: Христина Кобак