35-річна Леді Гага влаштувала релакс неподалік океану. З келихом вона засмагала не на піщаному пляжі, а на бетонних плитах. Під час відпочинку знаменитість зробила кілька фото, які менше ніж за добу оцінили майже 3 мільйонами лайків.

Читайте також Alyona Alyona в одній лише білизні та ботфортах поміркувала про секс

У кадрі Леді Гага з'явилася в позі русалки, склавши ноги і випнувши пружні сідниці на камеру. З одягу на ній лише бікіні з небесним принтом – крихітні стрінги та топ на бретелях, які зірка звабливо спустила з плечей. Волосся вона залишила розпущеним.

Голлівудська артистка засвітила не тільки стрункі ніжки та апетитні сідниці, над якими, очевидно, працює в тренажерному залі, а й численні татуювання на тілі. Малюнки прикрашають її талію, спину та руки.

Леді Гага в бікіні / Фото з інстаграму співачки

Леді Гага в бікіні / Фото з інстаграму співачки