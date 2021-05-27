35-летняя Леди Гага устроила релакс неподалеку от океана. С бокалом она загорала не на песчаном пляже, а на бетонных плитах. Во время отдыха знаменитость сделала несколько фото, которые меньше чем за сутки оценили почти 3 миллионами лайков.

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В кадре Леди Гага появилась в позе русалки, сложив ноги и выпятив упругие ягодицы на камеру. Из одежды на ней лишь бикини с небесным принтом – крошечные стринги и топ на бретелях, которые звезда обольстительно спустила с плеч. Волосы она оставила распущенными.

Голливудская артистка засветила не только стройные ножки и аппетитные ягодицы, над которыми, очевидно, работает в тренажерном зале, но и многочисленные татуировки на теле. Рисунки украшают ее талию, спину и руки.



Леди Гага в бикини / Фото из инстаграма певицы



Леди Гага в бикини / Фото из инстаграма певицы