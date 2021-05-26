Для нової фотографії Alyona Alyona одягнула бежеву спідню білизну та високі сріблясті ботфорти. Зірка зручно вмостилась на великий рожевий шматок тканини, який був тлом для фотографії. Таким чином реперка намагалась повторити відверте фото своєї колеги зі США – Big Latto.

До слова В одних лише колготах: гола Alyona Alyona повторила еротичне фото Кім Кардашян 18+



Співачка Big Latto, фото якої повторила Alyona Alyona / Фото з інстаграму Alyona Alyona

Для еротичної публікації Alyona Alyona зробила тематичний допис про секс, продовжуючи спілкуватись з фанатами у рамках проєкту її нового альбому Galas. Вона зазначила, що в Україні говорити про секс – соромно та не прийнято. А така "звичка" у більшості тримається ще з глибокого дитинства.

Коли червоніють при слові секс – я чую галас. Секс – це те, про що соромно/страшно говорити більшості з нас. Все починається з дитинства: спочатку нам не можна говорити про це з батьками, соціум також соромиться, потім і з коханою людиною теж не виходить. Це я ще мовчу про дітей та статеве виховання, яке в Україні просто відсутнє,

– прокоментувала зірка.

Вона додала, що така неосвіченість породжує проблеми у ліжку та в самому організмі людини.

"Чомусь ми так звикли: про секс не говоримо, але потім дивуємось, чого наші діти таке страшне виробляють в інтернеті. Я вважаю, що не треба боятися сексу, про це потрібно говорити. Як дорослим між собою, так і дорослим з дітьми", – додала зірка.



Alyona Alyona у провокативному образі / Фото з інстаграму Alyona Alyona

Реакція мережі

Прихильники позитивно відреагували на проблематичну тему та поділились власними думками і досвідом: